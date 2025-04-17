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СБУ затримала ексочільника Броварської РВА Майбоженка — його підозрюють в організації схеми для ухилянтів

18:03, 17 квітня 2025
За даними слідства, Володимир Майбоженко організував масштабну схему виїзду за кордон, бравши до $2 тисяч з «клієнтів».
СБУ затримала ексочільника Броварської РВА Майбоженка — його підозрюють в організації схеми для ухилянтів
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У Київській області викрили канал переправлення ухилянтів за кордон, до якого причетний колишній очільник Броварської районної військової адміністрації. Про це повідомляє управління СБУ в Київській області.

Встановлено, що до організації протиправної схеми причетні двоє мешканців Київщини. Один з них у 2022-2024 роках був головою Броварської районної військової адміністрації. Інший фігурант – очільник благодійного фонду.

За даними ЗМІ, йдеться про ексочільника Броварської РВА Володимира Майбоженка.

Як відомо, у квітні 2024 року Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, проїхав на червоне світло, виїхав на узбіччя і збив пішоходів. Внаслідок наїзду постраждали четверо осіб, серед яких була дитина. 16 квітня 2025 року Київський апеляційний суд відправив справу Майбоженка про ДТП з постраждалими на новий розгляд.

За матеріалами справи, зловмисники вносили дані військовозобов’язаних до системи «Шлях», як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, дрони, продукти харчування тощо.

«Натомість особи, що перетнули державний кордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили, або декларували незначну її кількість для уникнення відповідальності за безпідставний виїзд», — вказали в СБУ.

Вартість такої «послуги» становила до 2 тисяч доларів з одного клієнта.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі.

За наявною інформацією, канал діяв протягом року, а його «послугами» встигло скористатися понад 100 осіб.

Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів та офісному приміщенні благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозр у відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення інших причетних до злочину осіб.

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СБУ хабар Бровари Київська область військовозобов'язаний перетин кордону

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