СБУ задержала экс-главу Броварской РВА Майбоженко — его подозревают в организации схемы для уклонистов

По данным следствия, Владимир Майбоженко организовал масштабную схему выезда за границу, брав до $2 тысяч из «клиентов».

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В Киевской области разоблачили канал переправки уклонистов за границу, к которому причастен бывший глава Броварской районной военной администрации. Об этом сообщает управление СБУ в Киевской области.

Установлено, что к организации противоправной схемы причастны двое жителей Киевщины. Один из них в 2022–2024 годах занимал должность главы Броварской РВА, второй — руководитель благотворительного фонда.

По данным СМИ, речь идет об экс-главе Броварской РВА Владимире Майбоженко.

Известно, что в апреле 2024 года Майбоженко, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет, выехал на обочину и сбил пешеходов. В результате наезда пострадали четыре человека, включая ребёнка. 16 апреля 2025 года Киевский апелляционный суд отправил дело Майбоженко о ДТП с пострадавшими на новое рассмотрение.

Согласно материалам дела, злоумышленники вносили данные военнообязанных в систему «Шлях» как волонтёров, якобы ввозящих в Украину военную амуницию, дроны, продукты и прочую гуманитарную помощь.

«Однако лица, пересекавшие государственную границу, помощь не ввозили или декларировали её в незначительном количестве, чтобы избежать ответственности за необоснованный выезд», — отметили в СБУ.

Стоимость такой «услуги» составляла до 2 тысяч долларов с одного человека.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигурантов и задержали их по местам жительства в Киеве и Бучанском районе.

По имеющейся информации, канал действовал около года, и его услугами успели воспользоваться более 100 человек.

Во время обысков в домах фигурантов и офисе благотворительного фонда были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, учредительные документы фонда и черновые записи с доказательствами схемы.

На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Сейчас суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к преступлению.

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