В Украине цены на свеклу в два раза превысили прошлогодние

При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте.

Источник фото: Nick Collins / Unsplash

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С начала апреля текущего года в Украине на рынке столовых свекл наблюдается постепенный рост цен. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По расчетам EastFruit, на данный момент цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте.

Такие высокие цены игроки рынка связывают с существенным сокращением производства столовых свекл в Украине в этом сезоне, прежде всего из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом 2024 года. В результате на данный момент большинство фермеров уже заявили о завершении сезона реализации, а запасы этой продукции на складах других хозяйств уже исчерпаны.

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