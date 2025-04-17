Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

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Группа депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Александр Федиенко и другие, зарегистрировали законопроект, которым предлагается продлить до 30 августа 2025 года действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали.

Как отмечают инициаторы, законопроект разработан во исполнение приказа Верховного Главнокомандующего ВСУ от 7 марта 2025 года № 14т/ВГК о продлении действия введенного законом 4087-ІХ механизма возвращения для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, места службы или дезертировавших.

Законопроект направлен, в частности, на отмену института приостановления военной службы для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, места службы или дезертировавших во время действия военного положения.

Для достижения указанной цели предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе», закрепив на законодательном уровне порядок исчисления выслуги лет и приостановления выплаты денежного обеспечения военнослужащим, совершившим самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство.

Для продления действия упрощенного механизма возвращения военнослужащих в заключительных положениях Закона «О воинской обязанности и военной службе» слова и цифры «1 марта 2025 года» предлагается заменить на «30 августа 2025 года», а также распространить действие упрощенного механизма на военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство в период с 29 ноября 2024 года до дня вступления в силу этого нового Закона.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 14 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», согласно которым военнослужащий, чья военная служба приостановлена, или который во время действия военного положения самовольно покинул воинскую часть, место службы или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные этим законом.

Как поясняют авторы законопроекта 13177, 29 ноября 2024 года вступил в силу Закон об условиях продолжения военной службы 4087-ІХ, согласно которому военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство до 29 ноября 2024 года, и чья военная служба была приостановлена, должны были добровольно явиться в соответствующие воинские части (места службы) до 1 января 2025 года.

В дальнейшем срок действия механизма был продлен до 1 марта 2025 года.

Таким военнослужащим после их явки в воинскую часть и выражения готовности продолжать военную службу командир (начальник) не позднее 72 часов с момента их прибытия должен возобновить военную службу, действие контракта, а также восстановить выплату денежного содержания и обеспечение продовольствием, вещевым и другими видами обеспечения.

Этот упрощенный механизм действовал до 1 марта 2025 года и касался военнослужащих, совершивших СЗЧ или дезертирство до 29 ноября 2024 года.

В то же время ряд «объективных и субъективных факторов» негативно повлиял на реализацию положений Закона № 4087-ІХ, из-за чего не было обеспечено полное добровольное возвращение военнослужащих этой категории.

В частности, распространенной причиной массового невозвращения военнослужащих к 1 марта 2025 года стали ограниченные сроки для принятия обдуманного, важного и ответственного решения о добровольном возвращении.

Как указывают депутаты, к этому можно добавить «пробелы информационной политики и недостатки рекрутинга».

Кроме того, в приложении «Армия+» сравнительно недавно заработал функционал, позволяющий военнослужащему подавать рапорт о восстановлении на службе после самовольного оставления воинской части.

После приостановления военной службы для таких военнослужащих выплата денежного содержания приостанавливается с момента самовольного оставления воинской части или места службы и возобновляется с момента возвращения на основании ведомственных нормативно-правовых актов.

В выслугу лет также не засчитываются период СЗЧ, а также время, в течение которого военнослужащий дезертировал или добровольно сдался в плен.

Факт приостановления военной службы затягивает возвращение таких военнослужащих до принятия судом решения об освобождении от уголовной ответственности на основании, предусмотренной ч. 5 статьи 401 УК.

Таким образом, приостановление военной службы лишь лишает командира возможности возобновить военную службу, а военнослужащего — вернуться к исполнению воинского долга.

Военнослужащие, чья военная служба приостановлена, не входят в численность Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, что во время действия военного положения также существенно не влияет на ситуацию, поскольку согласно Закону «О численности Вооруженных Сил Украины» в особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу на основании указов Президента о мобилизации.

Таким образом, существует настоятельная необходимость в отмене института приостановления военной службы для военнослужащих во время действия военного положения, а также в продлении до 30 августа 2025 года действия упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали.

Автор: Наталя Мамченко

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