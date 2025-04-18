Как облагается налогами продажа автомобилей в Украине – разъяснение от ГНС

Налогообложение продажи транспорта в Украине – от 5% до 18% в зависимости от сделок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины разъяснила правила налогообложения при продаже автомобилей и другого движимого имущества. Владельцы транспортных средств, которые решили продать свои авто, должны уплатить налоги в зависимости от количества сделок в год и типа транспорта.

При продаже легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход исчисляется по цене, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости или стоимости, определенной согласно закону.

Налоги на доходы физических лиц при продаже транспорта следующие:

- первая продажа в году - не облагается налогом;

- вторая продажа - 5%;

- третья и более - 18%.

Для продажи автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов, спецтехники и другого движимого имущества:

- первая и вторая продажа - 5%;

- третья и более - 18%.

Доход от таких сделок также облагается военным сбором, ставка которого с 1 декабря 2024 года составляет 5%.

Если налоги или военный сбор не были уплачены, физическое лицо должно:

- до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах,

- до 1 августа уплатить налоговые обязательства.

Налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества регулируется статьей 173 Налогового кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.