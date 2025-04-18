Як оподатковується продаж автомобілів в Україні – роз’яснення від ДПС

Оподаткування продажу транспорту в Україні – від 5% до 18% залежно від угод.

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Державна податкова служба України роз’яснила правила оподаткування при продажу автомобілів та іншого рухомого майна. Власники транспортних засобів, які вирішили продати свої авто, повинні сплатити податки залежно від кількості угод на рік і типу транспорту.

При продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда дохід обчислюється за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості або вартості, визначеної згідно з законом.

Податки на доходи фізичних осіб при продажу транспорту такі:

перший продаж у році — не оподатковується;

другий продаж — 5%;

третій і більше — 18%.

Для продажу автобусів, вантажівок, причепів, тракторів, спецтехніки та іншого рухомого майна:

перший і другий продаж — 5%;

третій і більше — 18%.

Дохід від таких угод також обкладається військовим збором, ставка якого з 1 грудня 2024 року становить 5%.

Якщо податки чи військовий збір не були сплачені, фізична особа повинна:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи,

до 1 серпня сплатити податкові зобов’язання.

Оподаткування операцій з продажу чи обміну рухомого майна регулюється статтею 173 Податкового кодексу України.

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