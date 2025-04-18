Практика судів
  1. В Україні

Як оподатковується продаж автомобілів в Україні – роз’яснення від ДПС

00:06, 18 квітня 2025
Оподаткування продажу транспорту в Україні – від 5% до 18% залежно від угод.
Як оподатковується продаж автомобілів в Україні – роз’яснення від ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України роз’яснила правила оподаткування при продажу автомобілів та іншого рухомого майна. Власники транспортних засобів, які вирішили продати свої авто, повинні сплатити податки залежно від кількості угод на рік і типу транспорту.

При продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда дохід обчислюється за ціною, зазначеною в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості або вартості, визначеної згідно з законом.

Податки на доходи фізичних осіб при продажу транспорту такі:

  • перший продаж у році — не оподатковується;
  • другий продаж — 5%;
  • третій і більше — 18%.

Для продажу автобусів, вантажівок, причепів, тракторів, спецтехніки та іншого рухомого майна:

  • перший і другий продаж — 5%;
  • третій і більше — 18%.

Дохід від таких угод також обкладається військовим збором, ставка якого з 1 грудня 2024 року становить 5%.

Якщо податки чи військовий збір не були сплачені, фізична особа повинна:

  • до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і доходи,
  • до 1 серпня сплатити податкові зобов’язання.

Оподаткування операцій з продажу чи обміну рухомого майна регулюється статтею 173 Податкового кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова ДПС авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іспит в загальні апеляційні суди: відомі результати та прізвища

706 кандидатів в апеляційні суди допущені до співбесід, а для 208 претендентів конкурс вже завершився.

У конкурсі на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів залишається 706 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів апеляційних судів з цивільної та кримінальної спеціалізації.

Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

ВККС опинилася в «обіймах» НАБУ та ДБР – Комісія починає тонути в кримінальних провадженнях

Проблеми, що виникли у члена ВККС Володимира Луганського, можуть стати не тільки його проблемами.

У Міноборони розповіли, що робити, коли Резерв+ не бачить статус особи з інвалідністю

В залежності від дати встановлення інвалідності можна подати заяву через електронний кабінет або звернутися до закладу охорони здоров’я.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області