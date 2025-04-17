К Пасхе НБУ впервые выпустил монету в форме писанки – как она выглядит

Памятная монета имеет номинал 10 гривен.

Источник фото: НБУ

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Скоро украинцы будут праздновать одно из самых больших и важных праздников для всех христиан – Пасху, и в честь этого праздника Национальный банк впервые за время существования своей нумизматической программы выпустил памятную монету в форме, напоминающей пасхальную писанку.

Во многих культурах символом Пасхи является писанка, а в 2024 году украинское декоративное искусство официально было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Памятная монета «Пасхальная радость. Писанка», которая была введена в обращение 17 апреля, изготовлена из серебра 999 пробы и украшена эмалью и локальным золочением. Ее номинал 10 гривен, а тираж – до 15 000 штук.

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как «Сорокопуть» или «Козачьи левады», а на аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно украшено 12 писанками, на которых изображены древние символы наших предков.

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