Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня 2025 року – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект

Дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, можуть продовжити до 30 серпня 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, депутати Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Олександр Федієнко та інші, зареєстрували законопроект, яким пропонується продовжити до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

Як зазначають ініціатори, законопроект розроблено на виконання наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ від 7 березня 2025 року № 14т/ВГК щодо продовження дії запровадженого законом 4087-ІХ механізму повернення для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

Законопроект спрямований зокрема на скасування інституту призупинення військової служби військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертирували під час дії воєнного стану.

Для досягнення вищезазначеної мети пропонується внести зміни до ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», унормувавши на законодавчому рівні обрахунок вислуги років та призупинення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ або дезертирували.

З метою продовження дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців у прикінцевих положеннях Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» слова і цифри «1 березня 2025 року» пропонується замінити іншим терміном «30 серпня 2025 року», а також розповсюдити дію спрощеного механізму повернення на військовослужбовців, які вчинили СЗЧ або дезертирували в період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності цим новим Законом.

Законопроектом також пропонується внести зміни до статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно яких військовослужбовець якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину або місце служби чи дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені цим законом.

Як пояснюють автори законопроекту 13177, 29 листопада 2024 набрав чинності Закон щодо умов продовження військової служби 4087-ІХ, відповідно до якого військовослужбовці, які вчинили СЗЧ або дезертирували до 29 листопада 2024 року, та військову службу яким було призупинено, повинні були добровільно прибути до відповідних військових частин (місць проходження служби) до 1 січня 2025 року.

В подальшому строк дії механізму було продовжено до 1 березня 2025 року.

Таким військовослужбовцям, після їх прибуття до військової частини та висловлення готовності продовжувати військову службу, командир (начальник) не пізніше 72 годин з дня їх прибуття повинен продовжити відповідно військову службу, дію контракту, а також поновити виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Цей спрощений механізм діяв до 1 березня 2025 року та стосувався військовослужбовців, які вчинили СЗЧ або дезертирували до 29 листопада 2024 року.

Водночас низка «об’єктивних і суб’єктивних факторів» негативно вплинули на реалізацію положень Закону № 4087-ІХ, через що не було забезпечено повне добровільне повернення військовослужбовців цієї категорії.

Зокрема, поширеною причиною того, що військовослужбовці масово не повернулися до 1 березня 2025 року, стали обмежені терміни для прийняття обдуманого важливого та відповідального рішення щодо добровільного повернення.

Як вказують депутати, до цього можна додати «прогалини інформаційної політики та недоліки рекрутингу».

Крім того, у застосунку «Армія+» порівняно недавно запрацював функціонал, який дозволить військовослужбовцю подавати рапорт щодо поновлення на службі після самовільного залишення військової частини.

Після призупинення військової служби для таких військовослужбовців виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня його повернення на підставі відомчих нормативно-правових актів.

До вислуги років також не зараховуються строк СЗЧ, а також строк, під час якого військовослужбовець дезертирував або добровільно здався у полон.

Факт призупинення військової служби затягує повернення таких військовослужбовців до прийняття рішення судом про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі, передбаченій ч. 5 статті 401 КК. Тобто, призупинення військової служби лише позбавляє можливості командира продовжити військову службу, а військовослужбовця повернутись до виконання військового обов’язку.

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, не входять до чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань, що під час дії воєнного стану також істотно не впливає на стан речей, оскільки відповідно до Закону «Про чисельність Збройних Сил України» в особливий період чисельність ЗСУ збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента про мобілізацію.

Отже, існує нагальна необхідність щодо скасування інституту призупинення військової служби військовослужбовцям під час дії воєнного стану, а так само продовження до 30 серпня 2025 року дії спрощеного механізму повернення військовослужбовців, військову службу яких призупинено та які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.