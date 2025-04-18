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В Україні ціни на буряк вдвічі перевищили торішні

07:00, 18 квітня 2025
При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті.
В Україні ціни на буряк вдвічі перевищили торішні
Джерело фото: Nick Collins / Unsplash
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З початку квітня поточного року в Україні на ринку столових буряків відзначається поступове зростання цін. Про це заявили аналітики проекту EastFruit.

За підрахунками EastFruit, на даний момент ціни на столові буряки в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті.

Такі високі ціни гравці ринку пов’язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови в Україні влітку 2024 року. Як результат, на даний момент більшість фермерів вже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже виснажені.

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