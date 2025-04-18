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В Киеве стартовала кампания приглашений в детские сады

07:18, 18 апреля 2025
Запись в садики осуществляется в соответствии с заявками в системе, которая автоматически отправляет приглашения в персональные кабинеты родителей.
В Киеве стартовала кампания приглашений в детские сады
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С 1 апреля в Системе электронного учета детей в коммунальные учреждения дошкольного образования территориальной общины города Киева началась рассылка автоматических приглашений в детские сады столицы на 2025–2026 учебный год. Об этом сообщили в КГГА.

Как указано, запись в садики осуществляется в соответствии с заявками в системе, которая автоматически отправляет приглашения в персональные кабинеты родителей.

В Департаменте обращают внимание, что порядок заявок зависит от даты их формирования и наличия льгот у родителей. Таким образом, все заявки, созданные ранее, будут выше в общем списке заявок на зачисление в детское учреждение. Порядок заявок влияет на «льготу».

«В системе отсутствует приоритет среди выбранных садиков – приглашения приходят в учреждение, где для ребенка появилось свободное место. Однако первоочередное право имеют дети, зарегистрированные в Киеве, родители которых подают заявку в учреждение по территории обслуживания, а также дети льготных категорий. Перечень места, которое занимает ребенок, можно просмотреть в личном кабинете. При этом следует помнить, что система электронного учета работает как «живой организм» - отметили в КГГА.

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дети Киев КГГА

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