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Вежливость с ChatGPT стоит OpenAI десятки миллионов долларов

07:54, 18 апреля 2025
70% пользователей вежливы к ИИ, и это дорого обходится OpenAI.
Вежливость с ChatGPT стоит OpenAI десятки миллионов долларов
Фото: MC.today
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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что привычка пользователей быть вежливыми с ChatGPT обходится компании в десятки миллионов долларов из-за увеличенного потребления электроэнергии.

Об этом он написал в ответе на вопрос пользователя в соцсети X, который поинтересовался, сколько средств OpenAI потратила на энергию из-за того, что люди добавляют к запросам слова вроде «пожалуйста» и «спасибо». Альтман коротко ответил: «Десятки миллионов долларов, потраченных с пользой - никогда не знаешь», цитирует Фокус.

Издание TechRadar отмечает, что вежливое общение с чат-ботами - распространенная практика. По результатам опроса компании Future PLC, проведенного в феврале среди более тысячи человек, около 70% респондентов сказали, что ведут себя вежливо с ИИ. Еще 12% признали, что делают это на всякий случай - вдруг будет восстание машин.

Хотя лишние слова не влияют на точность ответов ChatGPT, каждый запрос - это вычисление, которое потребляет ресурсы дата-центров и, соответственно, электроэнергию.

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ChatGPT OpenAI ИИ

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