Уиткофф и Рубио встретились с Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым в Елисейском дворце

В Елисейском дворце проходит второй раунд встреч между делегацией США, советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также украинской делегацией. Фото и видео публикуют мировые СМИ.

Так, государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф ведут переговоры с высокопоставленными представителями британской, французской, немецкой и украинской администраций. С украинской стороны присутствуют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщалось ранее, Макрон встретил Рубио и Уиткоффа в Елисейском дворце – перед этим президент Франции беседовал с Владимиром Зеленским.

Следует отметить, что Стив Уиткофф перед переговорами с Макроном также встретился с советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Елисейском дворце.