Тренировки без фанатизма – в БЗВП не будут требовать сверхчеловеческих усилий

В ТЦК успокаивают: БОВП без физических издевательств – нагрузка будет расти постепенно.

Фото: novynarnia

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Участникам базовой общевойсковой подготовки (БОВП) не придется выполнять непосильные физические задачи. Об этом сообщил Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК отмечают: физическая нагрузка во время подготовки будет расти постепенно. Цель - дать возможность каждому адаптироваться к новому ритму без чрезмерного стресса для организма.

В то же время желающим стоит заблаговременно «подтянуть» физическую форму. Для этого подойдут простые ежедневные упражнения: зарядка, занятия в зале или дома, прогулки на свежем воздухе или даже физический труд. В ТЦК советуют больше ходить пешком - 10 тысяч шагов в день, пользоваться лестницей вместо лифта, выполнять несложные упражнения в течение дня.

В частности, рекомендуют:

- растяжку,

- приседания - 10-20 раз в 2-3 подхода,

- отжимания - 10-15 раз,

- подтягивания - 5-10 раз,

- планку - до одной минуты, несколько подходов.

По возможности можно увеличить нагрузку, ведь уже в первую неделю обучения станет понятно, что тренировки не были напрасными.

Лицам старше 40 лет рекомендуют адаптировать программу к своим возможностям: уменьшить количество повторений, делать более длинные паузы для восстановления, а бег - при необходимости - заменить на активную ходьбу.

В ТЦК призывают не относиться к упражнениям формально, но и не пытаться соревноваться с самыми выносливыми. Главное - системность, постепенное увеличение нагрузки и внимательность к своему самочувствию. Такой подход поможет легче пройти обучение и подготовиться к реальным условиям службы.

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