Верховный Суд начал рассмотрение дела по обжалованию указа Зеленского о применении санкций к Порошенко

КАС ВС приступил к рассмотрению дела по исковому заявлению Петра Порошенко, в котором обжалован указ о применении санкций.

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Верховный Суд начал рассмотрение дела по обжалованию Указа Президента Украины Владимира Зеленского № 81/2025 о применении санкций к Петру Порошенко. Об этом информирует ВС.

Так, 17 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 990/80/25 по исковому заявлению Петра Порошенко, в котором оспаривается Указ Президента Украины от 12 февраля 2025 года № 81/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» — в части введения в действие данного решения СНБО Украины, а именно позиции 4 в приложении к решению, согласно которой были применены санкции к истцу.

Во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела заявление представителя истца о обеспечении иска относительно частичной приостановки действия решения СНБО Украины от 12 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В удовлетворении указанного заявления было отказано на основании ч. 3 ст. 151 КАС Украины.

Верховный Суд также рассмотрел ходатайство Кабинета Министров Украины о привлечении к участию в деле Министерства экономики Украины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Удовлетворив соответствующее ходатайство, Суд объявил перерыв в рассмотрении дела.

Следующее судебное заседание состоится 13 мая 2025 года в 14:00.

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