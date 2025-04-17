Україна та США можуть підписати Меморандум про наміри стосовно угоди про корисні копалини вже 17 квітня, — Зеленський

Меморандум про наміри з США може бути підписаний онлайн вже 17 квітня.

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Україна та США можуть підписати Меморандум про наміри щодо угоди про корисні копалини вже 17 квітня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Так, Президент розповів про перебіг переговорів. За його словами, технічна зустріч із американською стороную пройшла позитивно.

«Пару днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутися іще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою - це Меморандум про наміри, у нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо. Тому Меморандум про наміри, тобто не сама угода, а Меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні», - додав Президент.

Він зазначив, що зараз перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом Меморандуму.

Раніше Юлія Свириденко повідомила, що у перемовинах зі США стосовно угоди про корисні копалини є суттєвий прогрес.

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