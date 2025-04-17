Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини 24 квітня

Президент США сподівається на підписання мінеральної угоди з Україною вже 24 квітня.

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Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає The Guardian.

«У нас є угода щодо корисних копалин , яку, я думаю, буде підписано наступного четверга, незабаром», — сказав президент США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер, 17 квітня, в режимі онлайн із США може бути підписаний Меморандум про наміри. Він уточнив, що відповідний Меморандум — перший крок до угоди.

Додамо, що перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що у перемовинах зі США стосовно угоди про корисні копалини є суттєвий прогрес.

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