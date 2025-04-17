Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых 24 апреля

Президент США надеется на подписание минерального соглашения с Украиной уже 24 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Guardian.

«У нас есть соглашение по полезным ископаемым, которое, как я думаю, будет подписано в следующий четверг, совсем скоро», — сказал президент США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в четверг, 17 апреля, в онлайн-режиме с США может быть подписан Меморандум о намерениях. Он уточнил, что соответствующий меморандум — первый шаг к соглашению.

Добавим, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила о существенном прогрессе в переговорах с США относительно соглашения о полезных ископаемых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.