Трамп заявил, что ждет ответа России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе

Президент США указал, что ответ России будет получен на этой неделе и после этого будет принято решение.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России по поводу перемирия уже на этой неделе.

Трамп уточнил, что после получения ответа от РФ будет принято соответствующее решение.

Также американский президент выразил уверенность в приближении мира в Украине.

«Посмотрим, что это будет. Мы узнаем это на этой неделе, совсем скоро, мы узнаем, что это будет. Мы собираемся получить от них информацию на этой неделе, очень скоро, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — отметил президент США.

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