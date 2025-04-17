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Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

21:01, 17 апреля 2025
706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.
Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 17 апреля 2025 года утвердила декодированные результаты практических заданий, которые с 3 по 21 февраля выполнили 914 кандидатов на 425 должностей судей общих апелляционных судов.

Проходной балл в 112,5 балла набрали 706 кандидатов на должности судей апелляционных судов общей юрисдикции, то есть почти 77% от количества претендентов на должности судей, которые явились на экзамен.

Лучший результат за выполнение практического задания продемонстрировал судья Приморского районного суда города Одессы Руслан Абухин, который набрал 140 баллов (максимально возможное количество баллов – 150).

Также ВККС утвердила и общий результат квалификационного экзамена, который, как известно, состоял из тестирования на знание норм права, тестирования на когнитивные способности и выполнения практического задания.

С результатами практического задания можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

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