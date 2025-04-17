Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым в Париже

Келлог назвал продуктивными переговоры в Елисейском дворце по прекращению войны.

Фото: Keith Kellogg \ Х

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Во Франции спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог провел встречу с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Приятно находиться в Париже с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по вопросу прекращения российско-украинской войны», — отметил Келлог.

Как известно, в Елисейском дворце 17 апреля состоялись переговоры украинской делегации, в состав которой вошли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министры обороны и иностранных дел Рустем Умеров и Андрей Сибига, с советниками лидеров Франции, Германии и Великобритании.

Добавим, что во Франции завершилась встреча Макрона, Рубио и Виткоффа – детали встречи рассказали в Елисейском дворце.

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