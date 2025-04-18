Руслан Стефанчук внес законопроект с новой редакцией закона об Омбудсмене, которым предлагается изменить порядок его назначения и увольнения

Спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами зарегистрировали новую редакцию закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с коллегами зарегистрировали законопроект 13181, которым предлагается изложить в новой редакции закон об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека.

В частности, предлагается изменить статью 208 Регламента Верховной Рады, которая регулирует порядок назначения на должность и увольнения Омбудсмена.

Напоминаем, что в настоящее время предусмотрено, что кандидатуру на должность Уполномоченного по правам человека предлагает Верховной Раде спикер парламента.

Согласно изменениям, предложения по кандидатурам на должность Уполномоченного могут быть внесены в Комитет, к сфере ведения которого относится вопрос соблюдения прав и свобод человека и гражданина, председателем Верховной Рады или не менее чем 45 народными депутатами Украины.

Выдвижение кандидатуры на должность Уполномоченного осуществляется:

не ранее чем за 45 и не позднее чем за 10 календарных дней до окончания срока, на который был назначен Уполномоченный;

в 20-дневный срок со следующего дня после прекращения его полномочий, освобождения или отказа от вступления в полномочия Уполномоченного;

в 10-дневный срок с момента объявления результатов голосования, если Уполномоченный не был назначен.

Кроме того, в Регламенте предлагается установить, что увольнение с должности Уполномоченного осуществляется по представлению председателя Верховной Рады или по требованию не менее чем одной четверти народных депутатов от конституционного состава при наличии соответствующего заключения временной специальной комиссии Верховной Рады.

Также предлагается изменить требования к кандидатам на должность Омбудсмена, установив, что Уполномоченным может быть назначен гражданин Украины, который на день избрания достиг 35 лет (в настоящее время — 40), владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, имеет высшее образование на уровне магистра, опыт в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в течение не менее 10 лет (в настоящее время — просто опыт правозащитной деятельности), обладает высокими моральными качествами и в течение последних 5 лет проживает в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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