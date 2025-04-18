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Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

08:32, 18 квітня 2025
Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з колегами зареєстрували законопроект 13181, яким пропонується викласти у новій редакції закон про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зокрема, пропонується змінити статтю 208 Регламенту Верховної Ради, яка регулює порядок призначення на посаду та звільнення Омбудсмена.

Нагадаємо, наразі передбачено, що кандидатуру на посаду Уповноваженого з прав людини пропонує Верховній Раді спікер парламенту.

Відповідно до змін пропозиції щодо кандидатур на посаду Уповноваженого можуть бути внесені до Комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, головою Верховної Ради, або не менше ніж 45 народними депутатами України

Висування кандидатури на посаду Уповноваженого здійснюється:

  • не раніше ніж за 45 і не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого;
  • у 20-денний строк з наступного дня після припинення його повноважень звільнення або відмови від набуття повноважень Уповноваженого;
  • у 10-денний строк з моменту оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.

Крім того, у Регламенті пропонується встановити, що звільнення з посади Уповноваженого здійснюється за поданням голови Верховної Ради або на вимогу не менш ніж однієї четвертої народних депутатів від конституційного складу за наявності відповідного висновку тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

Також пропонується змінити вимоги до кандидатів в Омбудсмени, встановивши, що Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 35 років (наразі – 40), володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина впродовж щонайменше 10 років (наразі – просто досвід правозахисної діяльності), має високі моральні якості та впродовж останніх 5 років проживає в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України звільнення призначення омбудсмен Руслан Стефанчук

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Руслан Стефанчук вніс законопроект з новою редакцією закону про Омбудсмена, яким пропонується змінити порядок його призначення та звільнення

Спікер парламенту Руслан Стефанчук разом з колегами зареєстрували нову редакцію закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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