Переговори між США та Іраном стосовно ядерної угоди перебувають на вирішальній стадії, — МАГАТЕ

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерної програми вийшли на вирішальну стадію, але успіх поки не гарантований.

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Переговори між Іраном і США стосовно ядерної програми Тегерана перебувають на «вирішальній стадії». Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає AP.

«Ми знаємо, що перебуваємо на значущій, я б сказав, вирішальній, стадії цих важливих переговорів, тому я хочу зосередитися на позитивних аспектах», — зазначив Гроссі.

Очільник МАГАТЕ вказав, що успішне укладення угоди «не гарантоване», проте «є ймовірність хорошого результату», заради якого, за його словами, варто докласти зусиль.

Як відомо, Гроссі здійснив візит до іранської столиці Тегерану напередодні наступного раунду ядерних переговорів між Іраном і США.

Він провів переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Вони обговорили співпрацю і технічну взаємодію між Іраном і МАГАТЕ. Аракчі поінформував Гроссі про перебіг переговорів зі США. Зі свого боку глава МАГАТЕ привітав початок консультацій між Вашингтоном і Тегераном і висловив сподівання, що вони триватимуть, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Нагадаємо, що США та Іран проведуть новий раунд ядерних переговорів 19 квітня в Римі.

Як заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, основними темами переговорів між країнами будуть запровадження обмежень на рівень збагачення урану Тегераном, а також контроль над озброєннями, зокрема ракетами.