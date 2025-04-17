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Артема Ситника звільнили з посади заступника директора Агенції оборонних закупівель — в АОЗ назвали причину

20:21, 17 квітня 2025
Звільнення Артема Ситника відбулося у межах скорочення штату.
Артема Ситника звільнили з посади заступника директора Агенції оборонних закупівель — в АОЗ назвали причину
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Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив Артема Ситника з посади свого заступника в межах скорочення штату. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Перш за все, варто зазначити, що команда АОЗ фокусується на побудові сталої інституції та розбудові процесів. Саме сталі інституції є якісним продуктом реформ, на чому постійно наголошують партнери та громадськість та окремі активісти, зокрема ЦПК. Звільнення окремих працівників не є розвалом інституції, а операційним управлінським рішенням», — прокоментували в АОЗ.

Там зазначили, що на момент призначення нового керівника в Агентстві «не існувало ані політик, ані повноцінної системи внутрішнього контролю, а також не було окремого підрозділу, відповідального за ці функції».

«Єдиною структурою, яка частково охоплювала ці питання, був департамент безпеки. Його робота обмежувалась точковими перевірками постачальників, забезпеченням фізичної охорони та взаємодією з правоохоронними органами», - заявили в Агенції.

Також в Агенції наголосили, шо зміни не супроводжувалися масовими звільненнями - переважна більшість працівників департаменту залишилась працювати.

Окрім посади заступника, також звільнились посади двох керівників в межах департаменту - відділу економічної безпеки та відділу взаємодії з правоохоронними органами, які звільнилися за власним бажанням.

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