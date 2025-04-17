Удар по Сумах не можна назвати «помилкою», — Зеленський прокоментував слова Трампа

Спецоперацію не можна назвати «помилкою», — Володимир Зеленський прокоментував реакцію Дональда Трампа на російський удар по Сумах 13 квітня.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що атаку РФ по Сумах 13 квітня не можна вважати «помилкою», як сказав про неї президент США Дональд Трамп, бо вона була здійснена кількома ракетами та із застосуванням касетних боєприпасів.

«Не можна назвати помилкою цю спецоперацію росіян стосовно атаки на Суми», - наголосив Зеленський.

Він відзначив, що цей удар був по цивільному місту, не по фронту.

«Я поясню чому. Ми цілимось в цю людину, хотіли в дитину, а попали в її матір.... Вибачте, це вбивство і цей удар йшов сюди, в центр. Він не йшов на фронт і розказувати історії, як «я-то (Путін) б'ю по фронту, але це помилка, вибачаюсь»... Коли ти б’єш у центр міста, б’єш ракетами, не однією… А якщо не одна, то це вже не помилка. І ще, здається, у Сумах була касетна історія. Касетні речі застосовуються, коли ми хочемо нанести який удар? Яких втрат ми хочемо від тієї сторони, по якій б’ємо?» - зауважив Президент.

Як відомо, внаслідок російської атаки загинули 36 людей. У лікарні перебувають 44 людини, з них — 10 дітей. Загалом повідомлялося про 129 постраждалих.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «зробила помилку», коли вдарила по Сумах у Вербну неділю.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ», — заявив Трамп.