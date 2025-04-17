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Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, — Зеленський

20:00, 17 квітня 2025
Президент зауважив, що говорив з Дональдом Трампом про Patriot і США «будуть працювати над цим».
Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, — Зеленський
Фото: Raytheon Technologies
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави визнав, що у світі є великий дефіцит і проблема з придбанням цих комплексів.

Проте США як власники відповідних ліцензій могли б гарантувати Україні системи Patriot. Україна це розглядає як частину гарантій безпеки.

Водночас президент США Дональд Трамп знає про запит України і сказав, що працюватиме над цим питанням.

«Ми готові купити як мінімум 10 систем Patriot. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Окрім цього, у мене іншої інформації немає», - сказав Глава держави на брифінгу.

Крім того, Україна веде окремі діалоги з європейцями, вони допоможуть з фінансуванням, якщо США погодяться продати системи.

Президент зазначив, що Україні відомо про наявність систем у країнах Близького Сходу та Європи.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про намір придбати у США десять систем ППО Patriot на суму 15 мільярдів доларів. 

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США президент Володимир Зеленський ППО

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