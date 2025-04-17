Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, — Зеленський

Президент зауважив, що говорив з Дональдом Трампом про Patriot і США «будуть працювати над цим».

Фото: Raytheon Technologies

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot.

Глава держави визнав, що у світі є великий дефіцит і проблема з придбанням цих комплексів.

Проте США як власники відповідних ліцензій могли б гарантувати Україні системи Patriot. Україна це розглядає як частину гарантій безпеки.

Водночас президент США Дональд Трамп знає про запит України і сказав, що працюватиме над цим питанням.

«Ми готові купити як мінімум 10 систем Patriot. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Окрім цього, у мене іншої інформації немає», - сказав Глава держави на брифінгу.

Крім того, Україна веде окремі діалоги з європейцями, вони допоможуть з фінансуванням, якщо США погодяться продати системи.

Президент зазначив, що Україні відомо про наявність систем у країнах Близького Сходу та Європи.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про намір придбати у США десять систем ППО Patriot на суму 15 мільярдів доларів.