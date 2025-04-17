Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot.
Глава держави визнав, що у світі є великий дефіцит і проблема з придбанням цих комплексів.
Проте США як власники відповідних ліцензій могли б гарантувати Україні системи Patriot. Україна це розглядає як частину гарантій безпеки.
Водночас президент США Дональд Трамп знає про запит України і сказав, що працюватиме над цим питанням.
«Ми готові купити як мінімум 10 систем Patriot. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Окрім цього, у мене іншої інформації немає», - сказав Глава держави на брифінгу.
Крім того, Україна веде окремі діалоги з європейцями, вони допоможуть з фінансуванням, якщо США погодяться продати системи.
Президент зазначив, що Україні відомо про наявність систем у країнах Близького Сходу та Європи.
Раніше Володимир Зеленський оголосив про намір придбати у США десять систем ППО Patriot на суму 15 мільярдів доларів.
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