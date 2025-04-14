Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 мільярдів — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що США кажуть, що не можуть продати Patriot Україні, утім продають їх Ізраїлю.

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Президент Володимир Зеленський оголосив про намір придбати у США десять систем ППО Patriot на суму 15 мільярдів доларів. Про це Зеленський заявив у інтерв’ю CBS.

Він зазначив, що деякі європейські країни готові надати фінансову допомогу для закупівлі цих систем.

«США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?» — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що під час бесіди з президентом Дональдом Трампом він запропонував кілька варіантів, зокрема запропонував придбати системи Patriot та попросив ліцензії на їх виробництво.

«Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста. Це 15 мільярдів [доларів]. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші», — розповів Президент.

Він також зазначив, що Україна все ж отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні.

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