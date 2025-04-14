Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві оновлять світлофори – з’являться кнопки жовтого кольору, фото

16:33, 14 квітня 2025
На світлофорах впроваджують нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору.
У Києві оновлять світлофори – з’являться кнопки жовтого кольору, фото
Джерело фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на світлофорних об’єктах обладнують нові типи кнопок, поєднані з пристроями звукового супроводу. Про це повідомляють у КП «Центр організації дорожнього руху».

Кнопки мають нову форму – прямокутні блоки жовтого кольору. Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.

Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно буде лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд. На табло кнопки з’явиться напис «Чекайте». Залежно від встановленої програми зелене світло ввімкнеться через певний час. На різних світлофорних об’єктах цей час може складати від 5 до 30 секунд, що визначається складністю та інтенсивністю дорожнього руху і часу доби.

Для людей з порушеннями зору на прямокутній кнопці знизу розміщена спеціальна кругла кнопка.

На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги. Стрілку потрібно натиснути для включення звукового супроводу на час переходу дороги. Коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід. Цей звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів. Для людей із порушеннями зору це звуковий орієнтир, що дозвіл на перехід дороги завершується.

Кнопки нового типу насамперед встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні й надземні, та на світлофорних об’єктах, побудованих у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК зі знижками через Резерв+ запрацює лише влітку – Міноборони

Закон підписано, але оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою у Резерв+ можна буде не раніше літа.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео