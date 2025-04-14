У Києві оновлять світлофори – з’являться кнопки жовтого кольору, фото

На світлофорах впроваджують нові кнопки виклику зеленого світла для пішоходів із порушеннями зору.

Джерело фото: КМДА

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У Києві на світлофорних об’єктах обладнують нові типи кнопок, поєднані з пристроями звукового супроводу. Про це повідомляють у КП «Центр організації дорожнього руху».

Кнопки мають нову форму – прямокутні блоки жовтого кольору. Вони оснащені сенсором і видають ледь помітний звуковий сигнал для кращого орієнтування людей з порушеннями зору.

Щоб викликати зелене світло для безпечного переходу дороги, пішоходам потрібно буде лише піднести до кнопки руку та затримати її на кілька секунд. На табло кнопки з’явиться напис «Чекайте». Залежно від встановленої програми зелене світло ввімкнеться через певний час. На різних світлофорних об’єктах цей час може складати від 5 до 30 секунд, що визначається складністю та інтенсивністю дорожнього руху і часу доби.

Для людей з порушеннями зору на прямокутній кнопці знизу розміщена спеціальна кругла кнопка.

На ній тактильно можна відчути стрілку, яка вказує напрямок для переходу дороги. Стрілку потрібно натиснути для включення звукового супроводу на час переходу дороги. Коли загоряється зелене світло для пішоходів, пристрій змінює звук, сигналізуючи про дозвіл почати перехід. Цей звук прискорюється під кінець виділеного часу для переходу, імітуючи миготіння зеленого світла для пішоходів. Для людей із порушеннями зору це звуковий орієнтир, що дозвіл на перехід дороги завершується.

Кнопки нового типу насамперед встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні й надземні, та на світлофорних об’єктах, побудованих у 2024 році.

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