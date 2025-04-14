Путін піде далі вглиб Європи, якщо його не зупинити в Україні, — Андрій Сибіга закликав посилити ППО та тиск на Росію

Очільник МЗС наголосив, що удари Росії по Кривому Рогу та Сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир.

Фото: mfa.gov.ua

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради міністрів ЄС закликав європейських колег надати допомогу Сумам і Кривому Рогу, посилити ППО України та тиск на РФ.

Він наголосив, що удари Росії по Кривому Рогу та Сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир, і вимагають рішучих кроків Європи на посилення українських та власних спроможностей, збільшення тиску на агресора та пришвидшення інтеграції України в ЄС.

«Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це», - підкреслив Сибіга, повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини. Він поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Він висловив вдячність за відповідні ініціативи зі зміцнення обороноздатності України, запропоновані главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, а також державам, які беруть участь у Чеській ініціативі.

Окремо міністр відзначив важливість програми ReArm Europe, ініційованої Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Міністр приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на агресора. Він висловив вдячність за те, що попри всі виклики, ЄС продовжив підвищувати тиск і закликав до додаткових сильних кроків. Серед них глава МЗС перелічив повне ембарго на закупівлю російських енергоносіїв урядами та приватними компаніями, санкції проти тіньового флоту, повноцінне використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відбудови України, подальші обмеження в банківському секторі, металургії, атомній енергетиці, ІТ та іших галузях.

Андрій Сибіга нагадав про готовність України якнайшвидше відкривати кластери вступних переговорів та наголосив, що зараз не час блокувати процес вступу нашої держави в ЄС. За його словами, євроінтеграція є одним з факторів збереження довгострокової стабільності та миру в Європі.

Міністр наголосив, що загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи.

«Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву», - заявив міністр.

Міністр наголосив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на цьому шляху, зокрема безумовно погодилася на повне припинення вогню, запропоноване США. Натомість Росія відкинула цю пропозицію та посилила терор проти цивільних людей.

Андрій Сибіга нагадав також, що Україна домовилася зі США на часткове перемир’я в сфері енергетики та на морі, та в цьому контексті поінформував європейських колег про російські порушення. Він підкреслив необхідність заходів зі зміцнення довіри, таких як звільнення військовополонених та повернення викрадених дітей.

Очільник МЗС також наголосив на необхідності переходу від часткового до повного перемир’я та потребі механізмів його моніторингу та гарантування.

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