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Путин пойдет дальше вглубь Европы, если его не остановить в Украине, — Андрей Сибига призвал усилить ПВО и давление на Россию

13:35, 14 апреля 2025
Глава МИД подчеркнул, что удары России по Кривому Рогу и Сумам демонстрируют, что Путин стремится продолжать войну, а не искать мир.
Путин пойдет дальше вглубь Европы, если его не остановить в Украине, — Андрей Сибига призвал усилить ПВО и давление на Россию
Фото: mfa.gov.ua
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета министров ЕС призвал европейских коллег предоставить помощь Сумам и Кривому Рогу, усилить ПВО Украины и давление на РФ.

Он подчеркнул, что удары России по Кривому Рогу и Сумам демонстрируют стремление Путина продолжать войну, а не искать мир, и требуют решительных действий Европы по усилению украинских и собственных возможностей, увеличению давления на агрессора и ускорению интеграции Украины в ЕС.

«Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет вам за это благодарна», — подчеркнул Сибига, сообщает пресс-служба МИД.

Министр призвал европейских коллег усилить военную помощь Украине, в первую очередь укреплением возможностей противовоздушной обороны: предоставить дополнительные комплексы, пусковые установки, ракеты и запчасти. Он проинформировал о работе Украины по созданию собственной системы стратегической ПВО и предложил европейским странам инвестировать в эту программу, чтобы ускорить ее реализацию.

Глава МИД также акцентировал внимание на других первоочередных военных потребностях, среди которых — боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронетехника и инженерное оборудование, боевая авиация, дроны, а также дополнительные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс. Он выразил благодарность за инициативы по усилению обороноспособности Украины, предложенные главой дипломатии ЕС Каей Каллас, а также странам, участвующим в Чешской инициативе.

Отдельно министр отметил важность программы ReArm Europe, инициированной президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Министр уделил отдельное внимание усилению санкционного давления на агрессора. Он выразил благодарность за то, что несмотря на все вызовы, ЕС продолжает усиливать давление, и призвал к дополнительным мощным шагам. Среди них министр перечислил: полное эмбарго на закупку российских энергоресурсов правительствами и частными компаниями, санкции против теневого флота, полноценное использование замороженных российских активов для поддержки обороны и восстановления Украины, дальнейшие ограничения в банковском секторе, металлургии, атомной энергетике, ИТ и других отраслях.

Андрей Сибига напомнил о готовности Украины как можно скорее открыть кластеры вступительных переговоров и подчеркнул, что сейчас не время блокировать процесс вступления нашего государства в ЕС. По его словам, евроинтеграция является одним из факторов долгосрочной стабильности и мира в Европе.

Министр отметил, что общая стратегия в отношении России должна заключаться не в уступках, а в большей силе, самодостаточности и лидерстве Европы.

«Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такова реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-либо увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому нужно действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и усилить давление на Москву», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Украина остается приверженной мирным усилиям и предприняла конкретные шаги на этом пути, в частности безусловно согласилась на полное прекращение огня, предложенное США. В то же время Россия отвергла это предложение и усилила террор против мирных граждан.

Андрей Сибига также напомнил, что Украина договорилась с США о частичном перемирии в энергетической сфере и на море, и в этом контексте проинформировал европейских коллег о нарушениях со стороны России. Он подчеркнул необходимость мер по укреплению доверия, таких как освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

Глава МИД также отметил необходимость перехода от частичного к полному перемирию и важность создания механизмов его мониторинга и обеспечения.

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