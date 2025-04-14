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Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников Верховной Рады

13:31, 14 апреля 2025
Правительство утвердило схему размеров должностных окладов государственных служащих Верховной Рады.
Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников Верховной Рады
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Кабмин постановлением №419 утвердил схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей в аппарате Верховной Рады.

Установлено, что уровни должностей государственной службы в аппарате парламента определяются в соответствии с каталогом типовых должностей государственной службы в аппарате Верховной Рады, утвержденным главой Верховной Рады.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 апреля 2025 года.

Для целей этой схемы грейд — это зарплатный уровень, который основывается на классификации должностей государственной службы по семьям и уровням должностей и определяется с учетом положений статьи 96 Кодекса законов о труде Украины.

Для грейда 1 установлен должностной оклад 119 465 грн. Для грейда 4 должностной оклад составит 70 689 грн.

Грейд 5 – 67 155 грн, грейд 6 – 63 797 грн, грейд 7 – 54 500 грн, грейд 8 – 54 376 грн, грейд 9 – 51 787 грн, грейд 10 – 49 321 грн, грейд 11 – 37 939 грн, грейд 12 – 29 184 грн.

Должностные оклады заместителей руководителя аппарата Верховной Рады устанавливаются на 5% ниже, чем должностной оклад руководителя аппарата, определенный этой схемой.

Должностные оклады первых заместителей (при их наличии) и заместителей руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей подразделений устанавливаются на 4,5% ниже, чем должностной оклад соответствующего руководителя структурного подразделения или подразделения по соответствующей семье должностей, к которой отнесена должность первого заместителя (заместителя) руководителя структурного подразделения или подразделения, определенный этой схемой.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 11 марта Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 8222 от 23 ноября 2022 года, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих.

17 марта этот закон 4282-ІХ был направлен на подпись Президенту.

Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

Однако на данный момент он не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников Верховной Рады

Правительство утвердило схему размеров должностных окладов государственных служащих Верховной Рады.

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