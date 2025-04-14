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Ресторан «Кухня юриста» использовал юридические символы в брендинге и попал в скандал

16:15, 14 апреля 2025
Ресторан «Lawyer’s Kitchen» использовал в своем брендинге изображения, ассоциирующиеся с юридической профессией.
Ресторан «Кухня юриста» использовал юридические символы в брендинге и попал в скандал
Фото: lawtrend.in
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В индийском городе Джайпур ресторан с названием «Lawyer’s Kitchen» (Кухня юриста) оказался в центре скандала из-за использования юридических символов в своей рекламной продукции, пишет Law Trend.

В названии «A Lawyer’s Kitchen» буква «A» в «Lawyer’s» была разработана в форме символической белой повязки на шее, которую в Индии носят адвокаты как часть своего официального дресс-кода.

Кроме того, буква «T» в слове «Kitchen» была изображена в форме судейского молотка — эмблемы судебной власти, которую обычно можно в зале суда.

Это вызвало недовольство среди местных юристов, которые считают, что такое использование символики может ввести общественность в заблуждение и подрывает достоинство юридической профессии.​

Представители юридического сообщества подали жалобу в полицию, утверждая, что ресторан нарушает положения Закона об адвокатуре и может быть привлечен к ответственности за несанкционированное использование профессиональной символики.

На данный момент ресторан временно прекратил свою деятельность.

Фото: indiatimes.com

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Индия

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