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Владимир Зеленский в интервью не называл данные о 100 тысячах погибших военных, — пресс-секретарь Президента

13:06, 14 апреля 2025
Пресс-секретарь Президента опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский якобы заявил о 100 000 погибших военных.
Владимир Зеленский в интервью не называл данные о 100 тысячах погибших военных, — пресс-секретарь Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе 60 Minutes на канале CBS не говорил о том, что якобы число потерь среди украинских защитников составляет 100 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ.

По его словам, Глава государства в интервью не озвучивал цифру в 100 тысяч потерь украинских военных. Однако такие данные прозвучали в закадровом тексте сюжета программы.

«1700 нападений на школы, более 600 погибших детей, 780 атак на медицинские учреждения, 13 000 убитых мирных жителей и до 100 000 — украинских военных», — говорится в сюжете 60 Minutes между словами Президента.

Источник этой информации в сюжете не указывается.

Никифоров подчеркнул, что Президент в интервью такой цифры не называл, как и некоторых других вещей, которые прозвучали за кадром.

Владимир Зеленский сказал лишь, что «наш народ платит самую высокую цену».

«Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги — всё, что у нас есть с финансовой точки зрения. Но самое главное — мы отдали [жизни] наших людей», — подчеркнул Президент.

Скриншот программы «60 Minutes» 

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Владимир Зеленский

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