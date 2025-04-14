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В Гоструда объяснили, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту

15:57, 14 апреля 2025
Работнику можно отказать в приеме на работу по возрасту только если для определенной категории лиц законодательно установлены возрастные ограничения.
В Гоструда объяснили, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту
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Государственная служба по трудам объясняет, можно ли отказать работнику в принятии на работу по причинам возраста.

Отказывается, что отказать работнику в принятии на работу по возрасту возможно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников. К примеру, должности государственной службы, спасатели, водолазы и прочее.

Между тем, отказ в приеме на работу по признакам возраста – это дискриминация личности в трудовой сфере, или эйджизм, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+.

Запрещено также отказывать в принятии на работу гражданам по мотивам достижения ими пенсионного возраста согласно ст. 11 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине» от 16.12.1993 г. №3721-XII.

Также по этому Закону государство гарантирует каждому ветерану труда и пожилому гражданину надлежащий уровень жизни, удовлетворение разнообразных жизненных потребностей, предоставление различных видов помощи, в частности, путем реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой и с учетом состояния здоровья.

Такой отказ может быть обжалован ими в суд.

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Гоструда

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