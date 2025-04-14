У Держпраці пояснили, чи можна відмовити працівнику у прийнятті на роботу через вік

Працівнику можна відмовити в прийомі на роботу за віком тільки, якщо для певної категорії осіб законодавчо встановлені вікові обмеження.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна відмовити працівнику в прийнятті на роботу з причин віку.

Зазначається, що відмовити працівнику у прийнятті на роботу за віком можливо тільки у разі, якщо законодавством встановлені вікові обмеження для певної категорії працівників. Наприклад, посади державної служби, рятівники, водолази та інше.

Між тим, відмова в прийомі на роботу за ознаками віку - це дискримінація особи в трудовій сфері, або ейджизм, коли людину не беруть на роботу, тому, що їй 45+.

Заборонено також відмовляти в прийнятті на роботу громадянам з мотивів досягнення ними пенсійного віку, згідно із ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р. № 3721-XII.

Також за цим Законом держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги, зокрема, шляхом реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я.

Така відмова може бути оскаржена ними до суду.

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