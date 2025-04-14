Комісія затвердила список осіб, яких допустили до участі в конкурсі на посади у САП

Понад 500 осіб подали документи для участі в конкурсі на заміщення посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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Члени Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 11 квітня затвердили списки осіб, допущених та не допущених до участі в конкурсі. Про це повідомила пресслужба САП.

Загалом для участі в конкурсі подали свої документи 514 кандидатів.

«Це найбільший показник за всі роки діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, у 2022 році до САП подали документи 308 кандидатів, у 2023 – лише 154.

Така рекордна кількість кандидатів у 2025 році свідчить про збільшення довіри до незалежної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до її цінностей та високих стандартів роботи», - зазначили у САП.

Тестування на знання законодавства відбудеться 22–24 квітня за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б (Тренінговий центр прокурорів України).

Перелік питань оприлюднено на сайті Офісу Генерального прокурора.

Для допуску до наступного етапу конкурсу кандидатам необхідно набрати 80 і більше балів.

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