У Сумах внаслідок російського ракетного удару трагічно загинув полковник Юрій Юла

У Сумах загинув полковник Юрій Юла, колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади.

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13 квітня внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинув полковник Юрій Юла, колишній заступник командира 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Про це повідомили у Бердичівській районній військовій адміністрації.

Юрій Юла отримав несумісні з життям поранення. Згідно з повідомленням, йому було 43 роки.

«Командир військової частини А 1476 Юрій Юла, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, був справжнім патріотом, бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших. Бердичівська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Андрійовича, а також особовому складу військової частини А 1476 та 26 артилерійської бригади у зв'язку з загибеллю їхнього командира. Ми пам'ятатимемо його героїчний бойовий шлях, мужність, звитягу та самопожертву», — зазначили в РДА.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 13 квітня РФ завдала удару двома балістичними ракетами по центральній частині міста Сум. Внаслідок атаки загинуло 34 особи.

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