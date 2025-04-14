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Смерть через мукбанг: 24-річний тіктокер помер від ожиріння, наслідуючи тренд

21:49, 14 квітня 2025
24-річний турецький стример помер через наслідки ожиріння, спричиненого трендом їсти на камеру.
Смерть через мукбанг: 24-річний тіктокер помер від ожиріння, наслідуючи тренд
Фото: depositphotos
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Величезні порції їжі, екстремальні смаки та об’їдання на камеру – тренд мукбанг захоплює TikTok, приваблюючи мільйони глядачів. Проте за розвагою ховається серйозна загроза: 24-річний турецький стример помер через наслідки ожиріння, спричиненого такими відео. Про це повідомляє Der Spiegel.

Турецький тіктокер Ефеджан Кюльтюр майже щодня викладав відео, де з’їдав перед камерою величезну кількість їжі. Нещодавно 24-річний хлопець помер через ожиріння. Перед цим він тривалий час перебував у лікарні.

Видання вказує, що це не поодинокий випадок: через тренди з великими порціями чи екстремально гострою їжею в останні роки неодноразово траплялися проблеми зі здоров’ям у користувачів соцмереж.

Тренд мукбанг зародився у Південній Кореї у 2000-х через курйоз. Геймер на стрімінговому сервісі «AfreecaTV» зголоднів і смачно з’їв локшину швидкого приготування перед камерою. Глядачам це так сподобалося, що з’явилися численні послідовники. Назва «мукбанг» походить від корейських слів «muk-da» (їсти) і «bang song» (трансляція) і точно описує суть: людина знімає, як їсть.

Платформи, як-от TikTok, мають правила: наприклад, контент, що може бути небезпечним, обмежують за віком.

«Це своєрідне змагання, яке часто переходить у крайнощі», – каже професорка з питань харчування Христина Хольцапфель.

Проблема в тому, що такі відео рідко супроводжуються коментарями експертів. «Соцмережі – це платформа, де люди шукають інформацію, діляться знаннями», – додає вона. Є й позитив: наприклад, багато рецептів і кулінарних відео для різних дієт. Тема харчування дуже популярна.

Але є проблема: «будь-хто може назвати себе експертом, а їхні поради часто не базуються на науці», – зазначає Хольцапфель. За її словами, суворі заборони не завжди допомагають, а «повчальний тон» може не спрацювати. Проте просвіта важлива: «Треба пояснювати: такі тренди можуть бути смішними, але не дайте себе обманути».

Експерти попереджають про високу небезпеку наслідування. «Деякі відео постановочні, і це проблема», – каже Гаральд Зайтц із Федерального центру харчування. «Ніхто зазвичай не їсть таких порцій – це фізично неможливо, шлунок просто не витримує».

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