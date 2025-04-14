Смерть из-за мукбанга: 24-летний тиктокер умер от ожирения, следуя тренду

24-летний турецкий стриммер умер из-за последствий ожирения, вызванного трендом есть на камеру.

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Огромные порции еды, экстремальные вкусы и объедание на камеру — тренд мукбанг захватывает TikTok, привлекая миллионы зрителей. Однако за развлечением скрывается серьезная угроза: 24-летний турецкий стример умер от последствий ожирения, вызванного такими видео. Об этом сообщает Der Spiegel.

Турецкий тиктокер Эфеджан Кюльтюр почти каждый день публиковал ролики, где ел перед камерой огромное количество еды. Недавно 24-летний парень умер из-за ожирения. До этого он долгое время находился в больнице.

Издание отмечает, что это не единичный случай: из-за трендов с гигантскими порциями или экстремально острой едой в последние годы у пользователей соцсетей неоднократно возникали проблемы со здоровьем.

Тренд мукбанг появился в Южной Корее в 2000-х годах из-за курьеза. Геймер на стриминговом сервисе AfreecaTV проголодался и с аппетитом съел лапшу быстрого приготовления перед камерой. Зрителям это так понравилось, что появилось множество последователей. Название «мукбанг» происходит от корейских слов «muk-da» (есть) и «bang song» (трансляция) и точно описывает суть: человек снимает, как ест.

Платформы вроде TikTok имеют определенные правила: например, контент, который может быть опасным, ограничивают по возрасту.

«Это своеобразное соревнование, которое часто заходит слишком далеко», — говорит профессор по вопросам питания Кристина Хольцапфель.

Проблема в том, что такие видео редко сопровождаются комментариями экспертов. «Соцсети — это платформа, где люди ищут информацию, делятся знаниями», — добавляет она. Есть и положительная сторона: например, множество рецептов и кулинарных видео для разных диет. Тема питания очень популярна.

Но есть проблема: «любой может назвать себя экспертом, а их советы часто не основаны на науке», — отмечает Хольцапфель. По ее словам, строгие запреты не всегда помогают, а «назидательный тон» может не подействовать. Однако просвещение необходимо: «Нужно объяснять — такие тренды могут быть забавными, но не дайте себя обмануть».

Эксперты предупреждают об опасности подражания. «Некоторые видео постановочные, и это проблема», — говорит Гаральд Зайц из Федерального центра по вопросам питания. «Никто на самом деле не ест такие порции — это физически невозможно, желудок просто не выдержит».

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