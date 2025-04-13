Кількість загиблих у Сумах через удар РФ зросла до 24, серед них — дитина

Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей.

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Російські війська 13 квітня завдали ракетних ударів по центру Сум.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина.

Постраждало 84 людини, з них семеро дітей.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що «така атака у велике християнське свято є абсолютним злом»:

«Вранці у Вербну неділю, коли віряни йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми. Багато цивільних людей було вбито і поранено».

За його словами, Україна вже передає детальну інформацію про цей воєнний злочин усім своїм партнерам і міжнародним інституціям: «Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати... Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби ППО і посилити тиск на Москву».

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