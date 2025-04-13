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ChatGPT став найпопулярнішим додатком у світі, обійшовши Instagram і TikTok

16:02, 13 квітня 2025
Штучний інтелект ChatGPT стає лідером серед мобільних додатків у березні 2025.
ChatGPT став найпопулярнішим додатком у світі, обійшовши Instagram і TikTok
Фото: pravdatutnews
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У березні 2025 року ChatGPT став найбільш завантажуваним додатком у світі, обійшовши Instagram та TikTok, які традиційно займали лідируючі позиції у глобальному рейтингу. Про це повідомляє компанія Appfigures, яка спеціалізується на аналітиці додатків.

Згідно з даними Appfigures, кількість завантажень ChatGPT зросла на 28% порівняно з лютим, досягнувши 46 мільйонів нових установок. Це стало найбільшим місячним показником для додатка за всю історію.

Одним з факторів зростання популярності став ряд оновлень функцій, зокрема покращення генерації зображень, що дозволило користувачам створювати меми та ілюстрації у стилі Studio Ghibli. Крім того, OpenAI оновила голосову функцію ChatGPT та зняла деякі обмеження на модерацію контенту. Також додаток став асоціюватися з поняттям штучного інтелекту, подібно до того, як Google став синонімом пошукових систем у 2000-х роках.

У березні до п'ятірки найбільш завантажуваних додатків увійшли також Facebook та WhatsApp, а до десятки потрапили Temu, CapCut, Telegram, Snapchat і Threads.

Загалом, у березні топ-10 додатків було завантажено 339 мільйонів разів, що на 40 мільйонів більше, ніж у лютому (299 мільйонів).

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ChatGPT TikTok Instagram технології ШІ

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