ChatGPT стал самым популярным приложением в мире, обойдя Instagram и TikTok

Искусственный интеллект ChatGPT становится лидером среди мобильных приложений в марте 2025 года.

Фото: pravdatutnews

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В марте 2025 года ChatGPT стал самым загружаемым приложением в мире, обойдя Instagram и TikTok, которые традиционно занимали лидирующие позиции в глобальном рейтинге. Об этом сообщает компания Appfigures, которая специализируется на аналитике приложений.

Согласно данным Appfigures, количество загрузок ChatGPT выросло на 28% по сравнению с февралем, достигнув 46 миллионов новых установок. Это стало самым большим месячным показателем для приложения за всю историю.

Одним из факторов роста популярности стал ряд обновлений функций, в частности улучшение генерации изображений, что позволило пользователям создавать мемы и иллюстрации в стиле Studio Ghibli. Кроме того, OpenAI обновила голосовую функцию ChatGPT и сняла некоторые ограничения на модерацию контента. Также приложение стало ассоциироваться с понятием искусственного интеллекта, подобно тому, как Google стал синонимом поисковых систем в 2000-х годах.

В марте в пятерку самых загружаемых приложений вошли также Facebook и WhatsApp, а в десятку попали Temu, CapCut, Telegram, Snapchat и Threads.

В общем, в марте топ-10 приложений было загружено 339 миллионов раз, что на 40 миллионов больше, чем в феврале (299 миллионов).

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