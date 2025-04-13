Ключица за 90 долларов, ребро — за 35: в США женщина продавала человеческие кости через Facebook

Женщина продавала человеческие останки через Facebook Marketplace по ценам от 35 долларов.

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В США женщину обвинили в продаже человеческих костей через Facebook. Об этом сообщает Facebook.

Так, в городе Орандж-Сити, штат Флорида, 52-летнюю Кимберли Шоппер обвинили в торговле человеческими останками. Женщина якобы продавала и покупала кости через Facebook Marketplace по цене от 35 долларов.

По данным полиции, бизнес под названием «Wicked Wonderland» рекламировал останки в соцсетях. Правоохранители обнаружили на странице предложения: два фрагмента черепа за 90 долларов, ключицу и лопатку за 90 долларов, ребро за 35 долларов, позвонок за 35 долларов и часть черепа за 600 долларов.

Во время проверки магазина одна из владелиц заявила, что не знала о незаконности таких продаж.

Она подтвердила, что кости настоящие, приобретенные у частных продавцов, однако документов предоставить не смогла.

Полиция отмечает, что некоторые останки могут быть археологическими — одной кости более 100 лет, другой — более 500 лет.

Шоппер была арестована, но позже освобождена под залог в 7500 долларов.

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