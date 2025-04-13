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Ключиця за 90 доларів, ребро — за 35: у США жінка продавала людські кістки через Facebook

19:49, 13 квітня 2025
Жінка продавала людські останки через Facebook Marketplace за цінами від 35 доларів.
Ключиця за 90 доларів, ребро — за 35: у США жінка продавала людські кістки через Facebook
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У США жінку звинуватили у продажу людських кісток через Facebook. Про це повідомляє Facebook.

Так, у місті Орандж-Сіті, штат Флорида, 52-річну Кімберлі Шоппер звинуватили у торгівлі людськими останками. Жінка нібито продавала та купувала кістки через Facebook Marketplace за цінами від 35 доларів.

За інформацією поліції, бізнес під назвою «Wicked Wonderland» рекламував останки у соцмережах. Правоохоронці виявили на сторінці пропозиції: два фрагменти черепа за 90 доларів, ключицю та лопатку за 90 доларів, ребро за 35 доларів, хребець за 35 доларів і частину черепа за 600 доларів.

Під час перевірки магазину одна з власниць заявила, що не знала про незаконність таких продажів.

Вона підтвердила, що кістки справжні, придбані у приватних продавців, але документів надати не змогла.

Поліція зазначає, що деякі останки можуть бути археологічними — одній кістці понад 100 років, іншій — понад 500 років.

Шоппер заарештували, але вона вийшла під заставу в 7500 доларів.

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