Практика судів
  1. В Україні

Стало відомо, чи може податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи чи ФОП

07:00, 14 квітня 2025
ДПС має право звертатися до суду, у тому числі щодо припинення юрособи та припинення ФОПом підприємницької діяльності.
Стало відомо, чи може податкова звертатися до суду щодо припинення юрособи чи ФОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, чи мають право контролюючі органи звертатися до суду щодо припинення юридичної особи чи ФОП.

Відповідно до абзацу п’ятого частини першої ст. 51 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами та доповненнями підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами.

Підпунктом 20.1.37 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 67.2 ст. 67 ПКУ контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо: припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців; скасування державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців; скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд податкова юридична особа ФОП ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд підтвердив обов’язок держави забезпечити фактичну виплату пенсії українцям, які проживають за межами України

Захист прав пенсіонерів, які проживають за кордоном, на стадії виконання судового рішення – позиція Верховного Суду.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо гендерної рівності і протидії дискримінації

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ для протидії дискримінації за ознакою статі та забезпечення гендерної рівності в армії.

Якщо Вищій раді правосуддя та ВККС потрібні зарплати або відпустки, то такі ініціативи розглядаються швидко, але коли ці ж питання стосуються суддів, то вони не вирішуються роками – РСУ

У Раді суддів України звернули увагу на те, що у судовій владі усі рівні, але є органи, які рівніші за інших.

Законопроект, що дозволяє стати суддями ВАКС працівникам НАЗК, податківцям та митникам, і пришвидшує повторну участь у конкурсі тих, хто не склав іспит, рекомендовано до прийняття

Рекомендований до прийняття законопроект знімає обмеження, яке заважає кандидатам, у тому числі до Антикорсуду, які не склали іспит чи не прийшли, взяти участь в конкурсах повторно протягом одного року.

ВККС разом з ГРД 2 роки будуть перевіряти декларації доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – Мін’юст вніс законопроект

Кабмін зареєстрував розроблений Мін’юстом законопроект, який передбачає перевірку декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Антикорупційного суду та Верховного Суду протягом двох років

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду