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ШІ на YouTube допоможе створювати фонову музику для відео

18:19, 13 квітня 2025
YouTube запустив «Музичний помічник» для генерації фонової музики за допомогою ШІ.
ШІ на YouTube допоможе створювати фонову музику для відео
Фото: MediaSapiens
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YouTube представив нову функцію «Музичний помічник», яка дозволяє творцям контенту генерувати фонову музику для відео за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє TechCrunch.

Інструмент доступний на платформі Creator Music, де користувачі можуть у вкладці «Музичний помічник» вводити текстові запити або вказувати бажані інструменти, настрій чи тип відео. На основі цих запитів штучний інтелект генерує кілька варіантів безкоштовних треків, які можна завантажити та використовувати у відео.

Ця функція наразі поступово стає доступною для авторів, які мають доступ до Creator Music у рамках партнерської програми YouTube.

Раніше YouTube тестував функцію «Dream Track», яка використовує технологію DeepMind Lyria і дозволяє створювати короткі треки в стилі відомих виконавців. Однак поки що вона доступна лише для інструментальної музики. Водночас компанія працює над інтеграцією Dream Track в Creator Music.

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YouTube технології ШІ

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