На Волині чоловік за 4 тисячі доларів організував переправлення військовозобов’язаного до Білорусі

Переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

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На Волині затримали місцевого мешканця, який вимагав 4 тисячі доларів за перетин кордону під час війни. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру жителю Дубенського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 4 тисячі доларів влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі - надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку.

Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

Дорогою до відправного пункту обох затримано. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс. Наразі йому обрано запобіжний захід.

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