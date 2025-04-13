Пішов із життя Тед Котчефф — творець Рембо і класик світового кіно

На 94-му році життя пішов із життя автор «Першої крові» Тед Котчефф.

Фото: Variety

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 94-му році життя помер канадський режисер Тед Котчефф — автор стрічки «Перша кров», яка стала першим фільмом про Джона Рембо та зробила Сильвестра Сталлоне зіркою бойовиків. Про це повідомляє Variety з посиланням на сім’ю режисера.

Котчефф здобув міжнародне визнання завдяки драмі «Перша кров» (1982), де вперше з’явився культовий персонаж — ветеран війни у В’єтнамі Джон Рембо. Хоча фільм мав драматичний, а не типовий бойовиковий характер, саме він запустив популярну франшизу, що згодом отримала ще чотири продовження, останнє з яких вийшло у 2019 році. «Перша кров» стала найкасовішим фільмом у кар’єрі режисера, посівши 13-те місце в прокаті за підсумками року.

Крім фільмів про Рембо, Котчефф зняв низку відомих стрічок — комедії «Уїк-енд у Берні» та «Веселі розваги з Діком і Джейн», а також працював над популярними серіалами, зокрема «Закон і порядок» та «Щоденники червоної туфельки».

Свою кар’єру він розпочинав на телебаченні у Канаді, згодом працював у Великій Британії, Австралії та США. Його фільм «Пробудження в страху» став проривом, а драма «Учнівство Дадді Кравіца» (1974), екранізація роману Мордехая Ріхлера, принесла «Золотого ведмедя» на Берлінському кінофестивалі та номінацію на «Оскар».

У 90-х Котчефф дедалі рідше працював у кіно, натомість зосередився на телебаченні. Він понад десять років був режисером і виконавчим продюсером серіалу NBC «Закон і порядок: Спеціальний корпус». У 2011 році його внесок у розвиток кіно відзначила Гільдія режисерів Канади, вручивши нагороду за життєві досягнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.