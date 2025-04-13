Ушел из жизни Тед Котчефф – создатель Рэмбо и классик мирового кино

На 94-м году жизни ушел из жизни автор «Первой крови» Тед Котчефф.

Фото: Variety

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На 94-м году жизни скончался канадский режиссер Тед Котчефф - автор ленты «Первая кровь», которая стала первым фильмом о Джоне Рэмбо и сделала Сильвестра Сталлоне звездой боевиков. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью режиссера.

Котчефф получил международное признание благодаря драме «Первая кровь» (1982), где впервые появился культовый персонаж - ветеран войны во Вьетнаме Джон Рэмбо. Хотя фильм имел драматический, а не типичный боевик, именно он запустил популярную франшизу, которая впоследствии получила еще четыре продолжения, последнее из которых вышло в 2019 году. «Первая кровь» стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера, заняв 13-е место в прокате по итогам года.

Кроме фильмов о Рэмбо, Котчефф снял ряд известных лент - комедии «Уик-энд в Берне» и «Веселые развлечения с Диком и Джейн», а также работал над популярными сериалами, в частности «Закон и порядок» и «Дневники красной туфельки».

Свою карьеру он начинал на телевидении в Канаде, впоследствии работал в Великобритании, Австралии и США. Его фильм «Пробуждение в страхе» стал прорывом, а драма «Ученичество Дадди Кравица» (1974), экранизация романа Мордехая Рихлера, принесла «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале и номинацию на «Оскар».

В 90-х Котчефф все реже работал в кино, вместо этого сосредоточился на телевидении. Он более десяти лет был режиссером и исполнительным продюсером сериала NBC «Закон и порядок: Специальный корпус». В 2011 году его вклад в развитие кино отметила Гильдия режиссеров Канады, вручив награду за жизненные достижения.

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