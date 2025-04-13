Підпалили авто захисника за $1000, але залишилися без грошей – у Харкові засудили двох чоловіків

Шість і п’ять років за ґратами отримали чоловіки за підпал автомобіля військовослужбовця ЗСУ.

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Двоє чоловіків отримали вироки за підпал автомобіля військовослужбовця Збройних сил України у Харкові. Про це йдеться у рішенні Комінтернівського районного суду міста Харкова у справі № 641/7590/24, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У липні 2024 року зловмисники через Telegram отримали завдання підпалити авто військового. Для цього вони самостійно приготували легкозаймисту суміш, а близько другої години ночі на проспекті Байрона облили нею позашляховик Jeep Grand Cherokee камуфляжного кольору та підпалили.

Вогонь повністю знищив авто. За виконання «роботи» замовники пообіцяли винагороду в розмірі 1000 доларів, однак чоловіки грошей так і не отримали. Збитки від підпалу оцінили у понад 124 тисячі гривень.

Обидва обвинувачених — один родом з Молдови, інший мешканець Харкова — визнали провину. Суд призначив їм покарання: шість і п’ять років позбавлення волі відповідно.

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